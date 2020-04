Fuori dal Coro, Alessandro Meluzzi: "Coronavirus creato in laboratorio, le colpe della Francia"

29 aprile 2020 a

Il coronavirus creato in laboratorio? Tesi complottista e sempre più diffusa. Tesi che Alessandro Meluzzi da tempo condivide, e torna a ribadirlo ospite in collegamento a Fuori dal Coro, il programma di Mario Giordano in onda su Rete 4 nella puntata del 28 aprile. Pensare che il Covid-19 sia sfuggito per errore "non solo è lecito ma doveroso, addirittura ovvio. Tre indizi convergenti e probabili fanno una prova. Ma vi è un elemento più decisivo di tutti: il laboratorio di Wuahn, costruito dal regime cinese con la Francia. E di quel laboratorio ha parlato non soltanto il professor Luc Montagnier (il premio Nobel che dopo aver studiato la sequenza del Covid si è detto certo del fatto che sia stato creato in laboratorio, ndr), ma anche il presidente francese e i servizi di sicurezza francese. Quindi i francesi, che sono in qualche modo compartecipi della creazione di questo laboratorio, si sono espressi". Meluzzi, al termine del suo intervento, scandisce chiaro e tondo: "È certo che quel virus sia stato creato in laboratorio".

