Antonio Padellaro: "Conte sottoposto a un linciaggio mai visto". Luca Bizzarri lo sfotte: "In effetti con Berlusconi..."

Dopo aver attaccato senza pietà e in tutti i modi per anni il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, ora si scandalizzano per le critiche al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Ho fatto il cronista politico per una vita", scrive Antonio Padellaro su Twiitter, "mai mi era capitato di assistere al linciaggio mediatico di un premier come quello a cui viene sottoposto Conte". Certo, ci vuole coraggio a scrivere una roba del genere. Tanto che il comico e attore Luca Bizzarri, che non è certamente una persona di destra, gli risponde sempre su Twitter, con una battuta esilarante: “In effetti con Berlusconi mi ricordo un’attenzione quasi maniacale all’equidistanza”.

