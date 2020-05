Dritto e Rovescio, Antonio Maria Rinaldi si gioca il jolly contro la Fusani: banconota da zero euro

01 maggio 2020 a

a

a

Antonio Maria Rinaldi super-show a Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, nella puntata di giovedì 30 aprile su Rete 4. L'europarlamentare della Lega, infatti, si confronta con Claudia Fusani, firma di Repubblica, con la quale spesso e volentieri si è scontrato. E Rinaldi, appena la vede, si gioca il jolly: estrae una banconota viola, finta, dal valore di "zero euro". E Rinaldi si scatena: "Fino adesso il governo ha dato zero euro, li vede? Con la Gioconda perché c'abbiamo scritto in fronte Giocondo e sono questi i soldi che hanno avuto gli italiani dal Governo". Fusani colpita e affondata dal Rinaldi super-show.

"È d'accordo con quella roba? Tutto regolare?". Rinaldi attacca Mattarella: quel silenzio assordante (sulla Costituzione "violata")

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.