Giovanna Botteri umiliata, Striscia la Notizia contro Fatto quotidiano: "Ascoltate cosa dice Gerry Scotti"

Il Fatto quotidiano si indigna con Striscia la Notizia per un servizio giudicato offensivo su Giovanna Botteri, storica corrispondente dei tg Rai criticata per il look "trasandato" e sempre uguale e Antonio Ricci decide di rispondere direttamente, scrivendo una lettera piuttosto piccata a Dagospia: "Ecco un esempio di fake news - si parte in quarta -. Striscia fa un servizio a favore di Giovanna Botteri, ma molti commentatori che esprimono opinioni per sentito dire, nonché Ilfattoquotidiano.it, scrivono che ce la siamo presa con lei".

"Per non cadere nell’errore - si legge ancora - sarebbe bastato ascoltare il rientro in studio di Gerry Scotti: 'Brava, brava Giovanna, vai avanti così nel tuo importante lavoro e non badare a chi sta a guardare il capello...'. Tra, l'altro, aggiunge Striscia, nel servizio del 28 aprile "si dava conto della fresca messa in piega dell’ottima Giovanna Botteri", eppure "siamo stati accusati di aver fatto volgare ironia sul suo aspetto fisico".

