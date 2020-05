Coronavirus, il presentimento di Fabrizio Pregliasco: "Al 4 maggio 2021 dovremo ancora tenere le mascherine"

04 maggio 2020 a

Nonostante l'avvio della Fase2 gli italiani dovranno abituarsi a convivere con il coronavirus. O meglio, a tutto quello che ne consegue. Secondo Fabrizio Pregliasco con ogni probabilità al 4 maggio 2021 dovremo ancora tenere le mascherine. "Sperabilmente - spiega a Non è un paese per giovani il virologo su Rai Radio 2 - la situazione dovrebbe andare a migliorare ma temo che questo virus diventerà endemico e ce lo terremo in conto tra i tanti virus respiratori, ce ne sono già 262 più i virus influenzali che fino ad ora sono stati i protagonisti delle stagioni invernali".

Il virus fino ad ora non è cambiato anzi sono stati scoperti nuovi e inquietandi dettagli. I danni a livello cardiaco, ad esempio, oppure "il portatore convalescente". Se prima infatti si pensava che la convalescenza durasse 14 giorni, "oggi stiamo scoprendo (effettuando tamponi) che i pazienti possono essere ancora positivi dopo 30-40 giorni dalla fine dei sintomi".

