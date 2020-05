Marco Travaglio a Otto e Mezzo ammette: "Nella maggioranza nemmeno il più pazzo vorrebbe aprire una crisi o andare alle elezioni"

05 maggio 2020 a

Marco Travaglio vuota il sacco in collegamento con Otto e Mezzo. Il direttore del Fatto Quotidiano, da sempre pro-Conte, svela il segreto che tiene in vita l'esecutivo giallo-rosso: "Nella maggioranza nemmeno il più pazzo vorrebbe aprire una crisi o andare alle elezioni". Per lui, ospite nel salottino di Lilli Gruber, non c'è da preoccuparsi: "Finché queste devisioni saranno relegate nell'Aula, non dobbiamo temere". D'altronde - precisa Travaglio - i sondaggi puniscono "chi scassa, chi rompe". Una chiara frecciatina a Matteo Salvini?

Eppure la Gruber ricorda al direttore che le imprese hanno avuto da ridire sull'operato dell'emergenza coronavirus da parte di Conte e compagni. Critiche, queste, che Travaglio non vuole proprio sentire: "Il neo presidente di Confidustria Carlo Bonomi ha detto basta soldi a pioggia alle categorie. Ho l'impressione - conclude - che si riferisse ai Bonus da 600 euro per le persone in difficoltà. Quindi i soldi a pioggia vanno bene quando arrivano alle imprese, no quando sono per i poveracci?" si chiede dando la sua interpretazione del discorso di Bonomi.

