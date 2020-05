Papa Francesco, la gaffe col ragazzo autistico: "Ci vedremo all'inferno"

06 maggio 2020 a

Papa Francesco protagonista dell'ennesimo scivolone. Questa volta Bergoglio la fa proprio grossa. Impegnato in una telefonata con un ragazzo affetto da autismo, il capo della Santa Sede ha chiuso con un "allora ci rivedremo all'inferno". Questa la frase sfuggita a Bergoglio che ha lasciato di stucco la mamma del giovane. Il tutto ha inizio quando in Vaticano è arrivata una toccante lettera da una famiglia di Caravaggio, in cui si faceva cenno alle difficoltà legate all'emergenza coronavirus.

È stato questo il motivo che ha spinto il Papa a chiamare la mamma del ragazzo. Proprio lei, al termine della chiaccherata inaspettata ha ringraziato tanto il pontefice per avere regalato loro quei momenti di gioia e commozione, promettendogli che pregherà sicuramente per lui ma che non ne ha di certo bisogno perchè è già un santo. Ed ecco che arriva la gaffe, o meglio, una battuta uscita male, tanto che la signora, sgranando gli occhi, gli ha ripetuto che loro sicuramente andranno tutti all'inferno ma di sicuro lui no.

