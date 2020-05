Alessandra Ghisleri a L'aria che tira: "Coronavirus e caos? Il ruolo della raccolta dei numeri"

06 maggio 2020 a

Nella Fase 2, ma anche in quella precedente, regna il caos. E contro questa confusione, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, punta il dito Alessandra Ghisleri: "Gli italiani hanno pochissima voglia di rimanere ancora fermi. Il tema vero è la responsabilità, che dovrebbe essere reciproca: della politica oltre che dei cittadini. E bisogna dare gli strumenti. Le aziende hanno ripreso, ma ognuna ha applicato un proprio codice di responsabilità e di sicurezza: non ci sono stati dati strumenti ed indicazioni", premette la sondaggista di Euromedia Research. Poi, la Ghisleri pone l'attenzione su un altro aspetto: "Questa mancanza di temi nasce da tante cose, una delle quali fondamentalmente nasce dal fatto che non c'è un unico pensiero rispetto a questa malattia. Il coronavirus è stato affrontato in una maniera diversa anche nella raccolta dei numeri: la Lombardia adotta un criterio diverso dal Lazio e l'Italia da tutti gli altri paesi. Anche per questo c'è difficoltà nel leggere ciò che si può fare", conclude la Ghisleri.

