Giovanna Botteri, Michelle Hunziker confessa: "Ci siamo fatte una sana chiacchierata tra Donne. A Striscia farò vedere il suo videomessaggio"

Michelle Hunziker e Giovanna Botteri si sono sentite. Le due hanno voluto mettere un punto alla polemica scoppiata dopo un servizio di Striscia la Notizia sul look un po' trasandato della corrispondente Rai da Pechino. A proporre un chiarimento è stata proprio Michelle che, con un post su Instagram, riferisce quanto si sono dette. “La risposta è arrivata! Giovanna e io ci siamo sentite, ci siamo fatte una sana chiacchierata tra Donne e lei ha deciso di mandarmi un bellissimo videomessaggio“. La Hunziker, dopo essere stata travolta dalle accuse di body shaming (la voce del servizio era la sua) promette anche di mandare in onda il filmato nella puntata di stasera, mercoledì 6 maggio. Quindi non resta che aspettare.

