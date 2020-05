Striscia la Notizia bombarda ancora Giovanna Botteri: "Una serie di cazz***", quel pesantissimo fuorionda della Gruber

06 maggio 2020 a

Toh, a Striscia la Notizia ci si occupa ancora di Giovanna Botteri. Già, si continua a parlare delle accuse contro il tg satirico di Canale 5, che avrebbe "maltrattato" l'inviata della Rai (tesi smentita dalla stessa Striscia, e con buoni argomenti, ma tant'è). E come nel dna della trasmissione e di Antonio Ricci, non si arretra di un millimetro. Infatti nell'edizione di martedì 5 maggio, come detto, la Botteri è tornata al centro delle attenzioni di Valerio Staffelli. Ma da un differente punto di vista: si è infatti parlato della risaputa e stagionatissima rivalità con Lilli Gruber, la conduttrice di Otto e Mezzo su La7 che ha alle spalle però un lungo passato in Rai, la stessa Rai di Giovanna Botteri. E così Striscia la Notizia, dalle schermaglie ai fuorionda e fino alle differenti versioni di medesimi fatti, ripercorre la rivalità tra le due (ovviamente, con un occhio anche alle scelte di stile, al look insomma). E Striscia rispolvera anche un durissimo fuorionda della Gruber: "Sì, ma dice una serie di cazz***... tra lei e la Botteri che dice da giorni che cis ono migliaia di feriti negli ospedali...". Già, una rivalità di vecchissima data.

Striscia, la rivalità Gruber-Botteri: il servizio

