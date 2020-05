Striscia la Notizia? No, Maurizio Crozza: "A New York non dormono perché hanno visto Giovanna Botteri"

06 maggio 2020 a

a

a

"New York è la città che non dorme mai perché lì hanno gli incubi dopo avere visto Giovanna Botteri". Sapete chi lo ha detto? No, non Striscia la Notizia e nemmeno Michelle Hunziker. Parole e musica sono di Maurizio Crozza, in un vecchio monologo con il quale introduceva la sua strepitosa imitazione della corrispondente Rai. Satira, come era satira (molto meno cattiva, per inciso) quella del tg satirico di Canale 5. Eppure, per le parole di Crozza né la Botteri né nessun altro si indignò (così come nessuno si era indignato per la battuta di Luciana Littizzetto sui capello della botteri a Che tempo che fa di Fabio Fazio). Insomma, indignazione a targhe alterne. E questa frase di Crozza, per Striscia finita nel bel mezzo di un inspiegabile "processo mediatico", potrebbe essere un buon argomento per mettere tutti a tacere.

"La figuraccia di Salini". Caso-Botteri, la bomba di Striscia contro l'ad della Rai: a sganciarla ci pensa Gerry Scotti

"Sei famosa solo per il c***". Orrore contro Michelle Hunziker: caso-Botteri, Dagospia mostra le prove. Uno choc

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.