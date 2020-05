Non è l'Arena Alessandro Cecchi Paone inchioda i virologi: "Il vostro errore è stato non dire mai non lo so"

10 maggio 2020 a

a

a

Alessandro Cecchi Paone, ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, inchioda gli scienziati sul coronavirus davanti alle loro contraddizioni: "A febbraio le indicazioni venivano dall'Oms che diceva che non era pericoloso. Secondo me l'errore che voi avete fatto è stato non dire mai non lo so. Un grande scienziato deve ammettere di non essere sicuro". Quindi il giornalista e divulgatore scientifico dà loro un consiglio: "Imparate a dire almeno non lo sappiamo ancora. E non accettate che la scienza diventi una opinione, una materia di scontro" come purtroppo è diventata durante i talk show, conclude Cecchi Paone.

Plasma umano contro il coronavirs? Soldi, ecco perché il dottor De Donno è sparito: ricostruzione inquietante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.