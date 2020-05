Silvia Romano, Edward Luttwak: "Il governo non deve assumersi la responsabilità se uno parte nonostante il pericolo"

11 maggio 2020 a

"Serve una procedura per chi va nei paesi a rischio", A dirlo è il politologo Edward Luttwak, in un commento sulla liberazione di Silvia Romano, la cooperante milanese liberata dopo 18 mesi di prigionia in Kenya. "È venuto il momento di istituire una procedura per gli italiani che vanno in paesi a rischio - afferma in una telefonata dagli Stati Uniti all'Adnkronos - devono registrarsi presso il consolato più vicino se vogliono mantenere i loro diritti di cittadini. Se il consolato li avvisa che la zona è diventata pericolosa loro devono evacuare. Bisogna notificarlo anche alle loro organizzazioni, ai genitori se sono minorenni". Se, dopo la notifica, uno non parte, allora "il governo italiano non deve assumersi nessuna responsabilità", afferma Luttwak, ricordando che l'Italia ha messo fine ai rapimenti sul suo territorio con il blocco dei beni delle famiglie delle vittime. "Come tutti sanno - sottolinea - pagare i riscatti è una cosa rifiutata da molti governi".

