Dritto e rovescio, Edward Luttwak su Trump e Meloni: "Vera alleanza", gli scenari

L'intervista va in onda poche ore dopo l'incontro tra Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. Un faccia a faccia che ha segnato un successo diplomatico per la premier italiana, riuscita a convincere Trump a venire a Roma nell'immediato futuro per trattare sui dazi con l' Unione europea .

"Zero dazi con l'Europa funziona e Donald Trump è molto disposto a firmarlo". Edward Luttwak , politologo grande conoscitore tanto dell'America quanto del Vecchio continente, riflette a Dritto e rovescio su Rete 4 sui dazi e le possibili guerre commerciali all'orizzonte.

"E' la Cina che Trump vuole escludere - sottolinea Luttwak in un servizio realizzato dall'inviata di Paolo Del Debbio -. Meloni è venuta qui due volte per assicurare il presidente che con il governo Meloni l'Italia sarà un vero alleato, non quello che spara sulle retrovie. Un vero alleato".

"E' una persona eccezionale - ha detto Donald di Giorgia -, mi piace molto, è una dei veri leader del mondo. Una premier eccezionale e sta facendo un lavoro eccezionale in Italia". Il presidente americano si è poi detto "molto fiducioso" su un accordo commerciale "equo" con l'Ue, aggiungendo peralto che gli "Stati Uniti faranno un buon accordo anche con la Cina".

Quindi dal capo degli Usa una sottolineatura che avrà fatto andare la saliva di traverso a molti rappresentanti delle opposizioni italiane: "L'Italia può essere il miglior alleato degli Stati Uniti se Meloni resta premier. Il nostro rapporto è ottimo. L'Italia è uno dei nostri più stretti alleati non solo in Europa. Abbiamo molti italiani in questo paese e a loro piace Trump".