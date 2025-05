DiMartedì, esplode la rissa Luttwak-Di Battista: "Vergognati!"

Scontro aspro a Dimartedì, il talk di approfondimento politico di La7, condotto in prima serata ogni martedì da Giovanni Floris. I contendenti sono Edward Luttwak, saggista romeno naturalizzato statunitense, esperto di politica internazionale e consulente strategico del Governo degli Stati Uniti e Alessandro Di Battista, politico, opinionista e scrittore, ex-membro del Movimento 5 Stelle. Si parla, ovviamente, della guerra in atto in Palestina. L’esasperazione della popolazione palestinese è alle stelle. Nelle ultime ore una folla ha fatto irruzione a ovest di Rafah, nel complesso in cui vengono distribuiti gli aiuti umanitari, generando il caos e le truppe israeliane hanno dovuto sparare diversi colpi in aria per far scappare i presenti.

Di Battista attacca Luttwak nel voler paragonare ciò che accade oggi al secondo conflitto mondiale di inizio ‘900: “Le donne palestinesi continuano a fare figli, non le hanno sterminate tutte, anche se hanno ucciso anche le donne incinte. Luttwak fa finta di ignorare e continua a paragonare una guerra, come la Seconda Guerra Mondiale dove da un lato c'erano le truppe alleate e dall'altra parte forse le forze armate più potenti della storia, la Wehrmacht, con una realtà di oggi che non è una guerra. O meglio, è la prima guerra nella storia dell'umanità dove da un lato c'è l'esercito più potente del Medio Oriente, supportato dalle forze armate statunitensi e dall'altro lato dei bambini che non hanno armi. Questa è la guerra, quanti morti tra soldati israeliani ci sono stati nelle ultime tre-quattro settimane? È un insulto all'intelligenza definire quello che sta accadendo a Gaza come una guerra, non c'entra nulla la guerra. Da un lato l'esercito, dall'altra parte dei bambini inermi, senza armi, che chiedono pane e ricevono bombe addosso e vengono bruciati vivi come nei campi di concentramento nazisti”. Luttwak ribatte prontamente: “Questi hanno lanciato razzi”. Di Battista, allora, lo stronca: “I neonati? ma vergognati! Sì dalla culla, ma vergognati!”.

