Silvia Romano, Alessandro Morelli rincara la dose: "Covertita all'Islam? Come se nel 1992, Farouk Kassam..."

12 maggio 2020 a

a

a

Alessandro Morelli ha ricevuto molte critiche per un post su Silvia Romano, liberata dopo 18 mesi passati sotto sequestro in Somalia. “La sua foto vestita in abitino blu e tacchi alti a fronte di quella da islamista, con lo jilbab? Non mi pento di nulla - ha dichiarato all’Adnkronos - lo sciacallaggio è quello di chi ne ha fatto una bandiera da mandare in mondovisione”. Il deputato leghista ha poi spiegato meglio il suo messaggio sulla 25enne milanese: “Per me prima del rapimento poteva andare in giro nuda o vestita da donna dell’Islam, ma il punto è che non è mica tornata dopo essere stata ospite di un emiro che le ha insegnato cosa sia l’Islam. È stata nelle mani di tagliagole assassini, non si è certo trattato di una semplice gita turistica. È finalmente ritornata, ma la donna che c’è dentro quel corpo è salva?”. Poi Morelli usa un’analogia con due vicende di sequestri che hanno segnato la storia italiana: “È come se Moro invece che finire ammazzato dalle Br fosse stato liberato e avesse iniziato a fare politica a favore della lotta armata”.”O se Farouk Kassam avesse chiamato Dio il carceriere che gli ha tagliato l’orecchio”, ha concluso Morelli, facendo riferimento al bambino rapito nel 1992 a Porto Cervo.

"Liberata?". Silvia Romano in minigonna, la (pesantissima) foto del leghista Morelli scatena l'inferno: prima e dopo | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.