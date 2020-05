Silvia Romano, Guido Bertolaso sulla onlus Africa Milele: "Sprovveduta" e non ha informato la Farnesina

13 maggio 2020 a

a

a

La onlus Africa Milele che ha portato Silvia Romano in Kenya ha operato in totale autonomia senza informare la Farnesina. Lo ha dichiarato il ministro Luigi Di Maio, rispondendo ad un’interrogazione alla Camera. La magistratura farà luce sul ruolo della onlus nel caso della 25enne milanese, ma intanto il dibattito nell’opinione pubblica e politica va avanti. “Non si può fermare l’entusiasmo di chi va ad aiutare gli altri, ma bisogna affidarsi a ong ben strutturate. La onlus di riferimento di Silvia Romano in Kenya - ha dichiarato Guido Bertolaso - mi sembra una di quelle organizzazioni sprovvedute”.

Per l’ex capo della Protezione civile è infatti fondamentale che chi parte per fare il cooperante si affidi a ong “serie, che prevedano un’ottima formazione e che evitino di mandare le persone in luoghi rischiosi”. Solo così, secondo Bertolaso, si può partire in sicurezza per fare un lavoro che è “estremamente importante e meritorio”. Tra l’altro anche i genitori di Silvia hanno dei dubbi sulla onlus Africa Milele: la figlia sarebbe stata mandata allo sbaraglio, ma non si sbilanciano attendendo giustamente che le indagini della procura facciano il loro corso.

"Non può essere casuale". Silvia Romano, il sospetto di Guido Bertolaso: il dettaglio che cambia tutto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.