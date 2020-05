Silvia Romano, Francesco Storace contro il leghista Alessandro Pagano: "Felice di non stare in Parlamento"

13 maggio 2020 a

Francesco Storace, oggi direttore del Secolo d'Italia ma uno dei fondatori di An, parlamentare e ex presidente della Regione Lazio sempre in quota centrodestra, è tornato sul caso Silvia Romano. E dopo aver difeso la cooperante italiana e attaccato chi la insultava, oggi ha twittato, senza mai nominarlo, contro il discorso alla Camera del leghista Alessandro Pagano che ha definito la Romano "una neoterrorista".

"Chissà se dà fastidio solo a me sentir definire terrorista una ragazza sequestrata per 18 mesi da delinquenti africani. Un deputato. Felice di non stare là dentro da dodici anni", l'amaro tweet di Storace. L'ex deputato di An aveva solidarizzato con Silvia Romano in una intervista all'Huffington Post,

