Myrta Merlino a L'aria che tira: "Bellanova e Fornerno, lacrime differenti ma storiche"

Myrta Merlino si concede qualche parola su Teresa Bellanova, che non ha trattenuto l’emozione al momento dell’annuncio della sanatoria per i migranti irregolari. “Il governo ha parlato di un atto di civiltà - ha dichiarato la conduttrice de L’aria che tira - mentre l’opposizione ritiene che sia una sanatoria che aiuta i criminali e gli scafisti”. La Merlino non si illude che sul tema si possa discutere serenamente: “Il dibattito legato ai migranti è troppo identitaria e divisivo”. Ma ciò non toglie che le lacrime della ministra renziana resteranno nella storia, proprio come quelle di Elsa Fornero al tempo della riforma sulle pensioni: “Sono donne simili che ci mettono l’anima ma anche molto diverse. La Fornero piangeva di sofferenza per una dolorosissima richiesta di sacrifici agli italiani e Bellanova di gioia per il riconoscimento di nuovi diritti”.

