Alda D'Eusanio in panetteria senza mascherina, Dagospia: finisce malissimo

15 maggio 2020 a

a

a

Un "flash", poche righe pubblicate su Dagospia, per dar conto di quanto accaduto alla mitica Alda D'Eusanio. Su Dago, infatti, si legge: "Alle 12.30, a Roma, Alda D'Eusanio è entrata senza mascherina nella panetteria di piazza della Moretta, angolo via pellegrino". E, al tempo del coroanvirus, entrare in uno spazio pubblico e chiuso senza protezioni equivale a guai. Che infatti sono arrivati. "Quando la Guardia di Finanza l'ha fermata e multata - riprende Dago - le sono saltati i nervi...". E così si conclude il "flash", in attesa di ulteriori dettagli.

"Non dire che l'hai comprata qua". Staffelli, a Striscia va in onda lo scandalo delle mascherine nei market

Video su questo argomento "Serve combattere gli imbecilli doppi". Mascherine, nuovo show di De Luca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.