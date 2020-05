Striscia la Notizia, Valerio Staffelli e lo scandalo delle mascherine: "Vendita irregolare e senza condizioni igieniche"

14 maggio 2020 a

Valerio Staffelli torna ad occuparsi delle mascherine chirurgiche per Striscia la Notizia. L’inviato ha scoperto che a Milano ci sono alcuni negozi di alimentari che non rispettano le regole igienico sanitarie e soprattutto che vendono singolarmente le mascherine, anche se in teoria non potrebbero farlo. In particolare in uno dei market la scena è quasi surreale: “Non solo mi sta vendendo la mascherina - ha evidenziato Staffelli - ma me la sta dando senza i guanti e in più si abbassa la mascherina toccandosi mani e bocca”. Poi prima di uscire l’avvertimento: “Non dire a nessuno che l’hai comprata qua”. Un’ammissione di colpa: “Allora sa che non può venderle singolarmente, tra l’altro senza rispettare le norme igieniche”. Poi anche nel market successivo Staffelli si è imbattuto in un commerciante che ha tirato fuori da una scatola una mascherina e gliel’ha venduta senza battere ciglio.

