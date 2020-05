Alda D'Eusanio multata di 400 euro per una mascherina rotta fa esplodere la sua rabbia: "E gli aiuti invece non arrivano"

16 maggio 2020 a

Alda D'Eusanio è stata multata perché indossava una mascherina rotta. Lei si è vendicata e ha postato un video su Instagram in cui spiega di essere stata fermata dalla Guardia di Finanza che le ha sanzionata di 400 euro perché secondo gli agenti stava indossando la mascherina con la bocca scoperta.

"La mascherina si è rotta mentre andavo al bar sotto casa. Un cittadino non è nemmeno più libero di uscire di casa e prendere un caffè, che si ritrova agenti della Guardia di Finanza che lo multano e lo sanzionano per il semplice fatto che non si è portato dietro la scorta di mascherine". Poi lo sfogo si fa più politico e lambisce così anche certe scelte governative. "Non arriva la cassa integrazione, non arrivano i 600 euro, non arrivano gli aiuti, ma arrivano tre agenti a multare perché ti si è rotta la mascherina, mentre i mafiosi sono stati rimandati a casa per il coronavirus: i cittadini onesti così si sentono vessati".

