Nicola Porro, il sindaco di Forte dei Marmi Murzi e il video di 5 minuti di insulti: "Mi sono rotto i cog*** di gente come te"

"Lo stipendio chi te lo paga?". Nicola Porro aveva attaccato il sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi per un'ordinanza con cui riservava l'apertura dei campi da tennis ai soli residenti". "Non sai di cosa parli - è la risposta di Murzi via Facebook in 5 minuti violentissimi -. Io allo stipendio c'ho rinunciato da 3 anni, te l'hai mai fatto? Io sono pazzo a fare il sindaco perché mi assumo responsabilità enormi".

Quindi seguono bordate personali devastanti al conduttore di Quarta Repubblica: "Mi sono rotto i cog***i di avere gente come te, che getta discredito su gente come me. Tu i sindaci italiani dovresti considerare degli eroi. Bravo sindaco, chi caz***o te le paga? Informati prima. Noi sindaci non abbiamo paura di mettere le mani nella mer***a, questa è la differenza tra noi e quelli come te che parlano, parlano e non si prendono un briciolo di responsabilità". Per la cronaca, dopo questo video, anche Barbara Palombelli ha chiesto scusa a Murzi per il commento durissimo di Porro che aveva mandato in onda a Stasera Italia.

