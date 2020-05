Guido Crosetto, orgoglio italiano: "File all'Ikea, perché nessuno parla di Mondo Convenienza?"

19 maggio 2020 a

a

a

Ieri, lunedì 18 maggio, le riaperture, tra incertezze e qualche timore. Pienone per i parrucchieri e ristoranti, invece, o chiusi o relativamente vuoti. Ma tra chi ha registrato un grosso flusso di accessi e persone c'era l'Ikea: se ne è parlato molto, su molti giornali e altrettanti siti. Eppure, Guido Crosetto ha qualcosa da ridire. Non sul fatto che le Ikea fossero piene, perché così era, ma piuttosto sul fatto che anche altri posti, italianissimi, fossero altrettanto pieni. Peccato che nessuno ne abbia parlato. "Tutti hanno scritto sulle file di ieri all'Ikea. Fa molto meno tendenza ma le file c'erano, ovunque in Italia, anche davanti ai negozi di Mondo Convenienza. Che è una società totalmente italiana, solida e seria, che fattura più di Ikea nel nostro Paese", conclude il gigante ex Fratelli d'Italia aggiungendo l'hashtag #perdire.

"Uno Stato serio accetta anche il riscatto, ma poi...". Crosetto e il caso Romano: il disastro di Conte, lontano dalle telecamere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.