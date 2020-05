Paolo Del Debbio contro il governo: "Rilancio? Sento solo il rinculo del bazooka"

21 maggio 2020 a

a

a

Paolo Del Debbio, conduttore del programma televisivo Dritto e rovescio su Rete 4, in una intervista al Tempo, analizza l'Italia ai tempi del coronavirus: "Gli interventi del Governo sono stati tutti inefficaci. Non ce n'è stato uno capace di funzionare. Ma come cazz*** fai a fare un provvedimento adeguato ad affrontare la crisi del settore se non ascolti i diretti interessati! Queste dichiarazioni, 400 miliardi, il bazooka, il bazooka di cosa? Perché per ora si è sentito solo il rinculo del bazooka".

Non si è rotto le palle di sentirsi dare del populista? "No, non me ne frega nulla. Possono dire quello che vogliono. Io dei miei colleghi non dico mai nulla, di me possono dire quel che gli pare. Se uno mi dice delle cose ragionevoli allora io discuto volentieri, non mi ritengo nulla e nessuno. Ma se uno dice delle bischerate non ho tempo da perdere, la vita è breve, non la posso dedicare alle bischerate. Il sovranismo? Una reazione ad una Europa inesistente, O è inesistente o è prevaricatrice l'Europa. Inesistente sulle cose di base e prevaricatrice dal punto di vista delle regole".

