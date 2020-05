Enrico Mentana contro il M5s Ricciardi: "Mai sentito nulla di così squallido. Le direi che è un cogl***, ma i testicoli..."

21 maggio 2020 a

a

a

Una cannonata. Parole durissime. Da un insospettabile come Enrico Mentana. Insospettabile perché è tutto tranne che un leghista o un fan di Matteo Salvini. Ma il direttore del TgLa7, questa volta, di fatto prende le parti del Carroccio. E, soprattutto, attacca in modo durissimo il grillino Riccardo Riccardi, protagonista del vergognoso intervento alla Camera che ha scatenato il caos e ha costretto ad interrompere i lavori.

Su Facebook, Mentana scrive: "A nome di tanti che non voterebbero mai Lega, né hanno mai votato per Berlusconi o Formigoni, vorrei dire all'onorevole Ricciardi che mai avevo ascoltato in un'aula parlamentare un intervento così squallido e vergognoso, che per colpire i suoi avversari identifica una regione martire con chi la amministra e bolla entrambi, arbitrariamente e con aperta soddisfazione, per il numero di morti. Se non fosse un eletto le direi che è un coglione, ma temo di essere querelato, dagli incolpevoli testicoli", conclude il direttore del TgLa7. Semplicemnte mai così duro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.