Roberto Burioni insultato dalla "no-mask": "Non mi sembra in forma. Si metta la mascherina e basta balle"

“Ho combattuto per anni contro i no-vax, adesso è arrivato il momento dei no-mask”. Roberto Burioni si prepara alla nuova battaglia sorta ai tempi del coronavirus, e lo fa postando un messaggio ai limiti del delirante che ha ricevuto da parte di un’insegnante di yoga nonché fitness trainer professionista. “Non uso farmaci da anni, ho impiegato 46 anni per essere così in forma - si legge nel testo ricevuto dal virologo marchigiano - a vederla, senza offesa, lei non mi sembra così in forma quanto me… Se ci tenete così tanto a guadagnare sulla nostra pelle, direi che prima di imporre vaccini a noi, dovreste fare voi da cavie e dare il buon esempio”. Ma non è tutto: “Si vergogni dei soldi che ruba ai cittadini italiani per raccontare menzogne. Un’ultima cosa, se la metta lei la mascherina”. Burioni ha replicato con grande educazione: “Ricordate che per il coronavirus vale lo stesso discorso che valeva per i vaccini: con la salute non si scherza”.

