Silvia Romano, l'ex volontaria della onlus Africa Milele: "Abbandonata, sono fuggita dopo 4 giorni"

22 maggio 2020 a

a

a

Non si placano le polemiche sulla onlus Africa Milele, sulla quale si sono allungate molte ombre dopo la liberazione di Silvia Romano. L’associazione - per cui lavorava la cooperante milanese - è stata accusata di mandare giovani allo sbaraglio, senza alcun protocollo di sicurezza. Accusa rimarcata per l’ennesima volta da un’ex volontaria, che ha raccontato la sua esperienza in un’intervista a Repubblica. La ragazza ha preferito mantenere l’anonimato, ma ha svelato di essere stata spedita quattro anni fa proprio a Chakama, in Kenya, dove è stata rapita la Romano. Il suo soggiorno nel villaggio è però durato soltanto quattro giorni, nei quali si è sentita in pericolo: “Non c’era organizzazione, non c’era un progetto, mi sono sentita inutile”.

"Sangue al cervello. Islam? Non ne volevo sapere". Silvia Romano, le pesantissime parole dell'iracheno rapito con le due Simone

Ma soprattutto l’ex volontaria ha denunciato il fatto che non serve firmare nulla per fare un’esperienza con la onlus: “È stato sufficiente uno scambio di messaggi Whatsapp con Lilian Sora, la fondatrice. Mi disse che chiunque poteva unirsi come volontario e che se avessi avuto qualsiasi tipo di progetto, bastava che glielo dicessi”. La ragazza ha poi spiegato perché se n’è andata dopo pochi giorni: “Non avevo grandi aspettative, ma il minimo indispensabile per lavorare in sicurezza sì. Mi aspettavo che qualcuno mi illustrasse il progetto della onlus. Niente. Ero abbandonata a me stessa. Organizzavano raccolte fondi. Ma quello che ho visto io è stato solo un magazzino dove tenevano perline, medicine, t-shirt e gadget”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.