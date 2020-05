Roberto D'Agostino, i 20 anni di Dagospia: "Conte senza virus sarebbe già sparito, chi vorrei a Palazzo Chigi"

23 maggio 2020 a

Dagospia si appresta a compiere 20 anni di onorata carriera sul mondo del web. Il fondatore Roberto D’Agostino ha rilasciato una lunga intervista a Leggo, in cui ovviamente ha affrontato anche il tema della politica. A partire da Giuseppe Conte, sul quale il giudizio non è positivo: “Ho un sentimento bipolare nei suoi confronti. Da una parte è perfetto per questo Paese, grazie al suo trasformismo. Lui ben rappresenta quell’italiano che in un fine settimana si è tolto la camicia nera per indossare quella rossa. Per questo merita un 6. Ma poi per il resto merita 3. È uno di quelli che senza il virus sarebbe già sparito”. Ma D’Agostino chi vorrebbe vedere a capo del governo? “Vincenzo De Luca a Palazzo Chigi, lanciafiamme compreso - è la risposta un po’ sorprendente - con Arbore abbiamo aperto un suo fan club”.

