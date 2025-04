Conte, l'ultima pagliacciata: cosa espone dal balcone

Altro giro, altra pagliacciata. "Questa è la nostra sede. Vediamo se saremo identificati anche noi", scrive su Facebook il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. Il Movimento ha deciso di esporre fuori dalla propria sede di Via di Campo Marzio a Roma lo stesso striscione di Lorenza Roiati, cittadina di Ascoli Piceno che fuori il proprio forno aveva affisso lo striscione con scritto "25 aprile: buono come il pane, bello come l’antifascismo". Insomma il leader grillino adesso usa pure lo striscione della fornaia di Ascoli per racimolare qualche decimale nei consensi per il M5s.

A questo punto si scatena nella solita propaganda anti-governo: "I nostri salari sono sempre più bassi, lo denuncia anche il presidente Mattarella mentre il governo si disinteressa, aumenta gli stipendi solo ai ministri, non vuole il salario minimo legale per tutte le lavoratrici e i lavoratori sottopagati". Hanno "a cuore soltanto il piano di riarmo e adesso, a livello europeo, si sta studiando addirittura come indirizzare i risparmi privati per finanziare lobby delle armi". "Contrasteremo in tutti i modi, chiederemo la maggiore trasparenza sull’utilizzo dei risparmi privati e soprattutto che i cittadini sappiano se vanno alla lobby delle armi", conclude Conte. Nulla di nuovo sotto il sole, la solita sterile polemica basata sul nulla.