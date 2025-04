DiMartedì, Totaro manda ai matti la grillina: "Meloni? Non riuscite ad accettarlo"

Dibattito vivace in studio durante l’ultima puntata di DiMartedì, il talk di approfondimento politico di La7 condotto da Giovanni Floris. Il tema sul tavolo è l'incontro istituzionale tra il nostro premier, Giorgia Meloni, e il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan. La deputata del Movimento 5 Stelle, Vittoria Baldino ha criticato duramente il vertice, sottolineando le posizioni del governo turco sui diritti civili: "In Turchia essere gay è quasi un reato", ha affermato. La replica è arrivata immediata e piccata da parte di Achille Totaro, ex-senatore in quota Fratelli d’Italia, che ha ribattuto: "E Conte non lo incontrava?".

Totaro, poi, amplia il discorso: “Tutti gli esponenti del centrosinistra sono diventati esperti di politica internazionale, di politica americana e conoscono i sondaggi degli Stati Uniti, sanno cosa pensano i cittadini americani del loro presidente. Voi vi dovete un po' regolare. Pensate alla Meloni e cercate di fare il confronto sempre attraverso di lei con Trump. Gli italiani la giudicheranno dal suo operato, da quello che farà”. Poi si rivolge al conduttore: “Caro Floris, Giorgia Meloni è il presidente del Consiglio, capisco che per molti del centrosinistra questo è un problema che non riuscite ad accettare. Facendo il presidente del Consiglio incontra tutti i leader a livello internazionale, quindi incontra Erdogan, incontra Macron, incontra Lula, incontra tutti gli esponenti sia di destra sia estremisti vari, così come hanno fatto diversi esponenti del centrosinistra quando erano al governo”.