Non è l'Arena, affondo di Massimo Giletti contro Bonafede: "Cosa direbbe Giovanni Falcone se fosse qui oggi?"

Non molla, non arretra di un millimetro Massimo Giletti. A Non è l'arena in onda su La7 domenica 24 maggio, infatti, torna a cannoneggiare contro l'improbabile ministro della Giustizia grillino, Alfonso Bonafede. Lo fa nella settimana in cui il pentastellato ha dribblato le mozioni di sfiducia nei suoi confronti. E lo fa il giorno successivo all'anniversario della strage di Capaci, in cui fu ucciso Giovanni Falcone. E Giletti evoca proprio quest'ultimo: "Cosa direbbe Giovanni Falcone se fosse qui oggi? Cosa direbbe Falcone di una circolare come questa, che ha permesso tante scarcerazioni?", si interroga retorico Giletti. Un nuovo, durissimo, attacco a Bonafede.

