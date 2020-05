Otto e Mezzo, Massimo Cacciari si fa beffa di Alfonso Bonafede: "C'è un degrado di sistema, non so che riforma ha in mente quel genio"

25 maggio 2020 a

Alfonso Bonafede deriso anche da Massimo Cacciari. Il ministro della Giustizia, dopo le ultime bufere (scarcerazione dei boss mafiosi e l'accusa dell'ex pm Nino Di Matteo), è nel mirino di tutti. Il filosofo, ospite a Otto e Mezzo, commenta così la volontà del Guardasigilli di riformare il sistema giudiziario: "È evidente - esordisce nel salotto di Lilli Gruber - che c'è un degrado di sistema. Non so che riforma ha in mente quel genio di Bonafede. Uno dei drammi della giustizia è il suo intreccio con settori di politica e giornalismo". L'argomento del dibattito è ormai noto: le intercettazioni che hanno visto protagonista Luca Palamara, ex presidente dell'Anm, che invitava gli altri togati a dare contro a Matteo Salvini anche se aveva ragione. Non solo, perché dalle chat sono emersi intrecci che necessitano di qualcuno di molto più in gamba del grillino.

