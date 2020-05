Gad Lerner lascia Repubblica, clamorosa denuncia pubblica contro Elkann e Molinari: "Cos'è successo in queste settimane"

17 maggio 2020 a

Anche Gad Lerner interrompe la collaborazione con Repubblica. Ad annunciarlo è il giornalista e conduttore televisivo su Facebook. "Mi ero imposto di aspettare, di non fare scelte affrettate, benché suonasse forte e chiaro il messaggio contenuto nel licenziamento senza preavviso di Carlo Verdelli - scrive in un post -. A parte quel gesto, la nuova proprietà ha ritenuto di esporre solo per vaghi accenni il progetto industriale e giornalistico intrapreso. Ma nel frattempo, in poche settimane, Repubblica è già cambiata. Non la riconosco più. Per questo, pur ringraziando il nuovo direttore che mi aveva chiesto di proseguire la collaborazione, preferisco interromperla qui. Saluto con affetto e riconoscenza".

Un chiaro atto d'accusa all'editore, John Elkann, e velatamenrte allo stesso neo-direttore Maurizio Molinari, arrivato dalla Stampa al posto di Verdelli per spostare più "al centro" il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari.

