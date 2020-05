Pietro Senaldi a L'Aria Che Tira: "Pd agitato perché ha perso Repubblica. Non lo dico io, ma Gad Lerner"

18 maggio 2020 a

Troppi gli errori sulla Fase 2, talmente tanti che Pietro Senaldi si augura siano stati fatti apposta. Ospite a L'Aria Che Tira il direttore responsabile di Libero nega che ci siano quei complotti denunciati da Andrea Orlando per far cadere Giuseppe Conte. "Il problema è che Orlando è un po' agitato perché il Pd teme di aver perso La Repubblica, un giornale sul quale puntava molto. Non lo dico io ma Gad Lerner, che ha deciso ufficialmente di lasciarla", spiega Senaldi in collegamento con Myrta Merlino.

Il tema è sempre il solito: Repubblica è passata nelle mani di John Elkann mutando inevitabilmente anche direzione e linea editoriale. Ma quello che più preoccupa Senaldi è un'altra questione: "A me - prosegue - stupisce più il fatto che il Partito democratico potesse contare su un giornale piuttosto che il contrario". Non a caso il direttore porta come esempio il caso Berlusconi, "fatto fuori da due giornali, uno dei quali ha anche suggerito il suo successore, un professore dell'università Bocconi". Un chiaro riferimento a Mario Monti.

