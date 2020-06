Quarta Repubblica, impensabile sorpresa alle spalle di Nicola Porro: Keith Haring? Non proprio: alle sue spalle...

01 giugno 2020 a

Che sorpresa, alle spalle di Nicola Porro. Una sorpresa che viaggia nelle immagini rilanciate dall'account di Quarta Repubblica, la trasmissione che conduce il lunedì sera su Rete 4, e che ritraggono la redazione al lavoro. Redazione al lavoro all'interno, dopo lunghe settimane in cui Porro e la sua squadra si mostravano impegnati in riunioni all'aperto, ne cortili di Cologno Monzese, causa-coronavirus. Bene, e all'interno ecco che alle spalle di Porro, così come si vede nelle immagini qui sotto, campeggia un enorme parete decorata con il tratto di Keith Haring. Ma si tratta di un "Ketih Haring personalizzato", infatti in alto spicca la scritta "Zuppa di Porro", ovvero il blog curato dal giorrnalista, sotto alla quale vi è disegnata ovviamente... una zuppa di Porro.

