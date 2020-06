Non è l'arena, Guido Crosetto e la consacrazione di Giletti: "L'unico che ha il coraggio di parlare senza veli della parzialità dei magistrati"

01 giugno 2020 a

a

a

Una grossa, enorme, soddisfazione per Massimo Giletti. Non solo l'intervista esclusiva a Luca Palamara proposta nella puntata di Non è l'arena su La7 domenica 31 maggio. Non solo lo scoop di qualche settimana fa con le dichiarazioni di Nino Di Matteo che hanno inguaiato Alfonso Bonafede. Ma anche le parole di Guido Crosetto, l'ex Gigante di Fratelli d'Italia, che dedica al conduttore un tweet di cui può davvero andare orgoglioso. "Mai avrei pensato che Giletti avesse il coraggio di parlare senza veli e senza paure di ciò di cui nessun quotidiano e nessuna televisione italiana ha mai osato parlare: la parzialità di molti magistrati italiani che hanno usato poteri enormi per colpire nemici ed aiutare amici", ha cinguettato Crosetto.

"Scandalo nazionale spaventoso. Ma in Italia...". Le chat dei magistrati contro Salvini? Crosetto, la vera vergogna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.