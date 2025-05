Jannik Sinner, il veleno di Corrado Augias: "Un italiano riluttante"

Lesa maestà. Corrado Augias, sulle pagine di Repubblica, si è lasciato andare a qualche commento velenoso su Jannik Sinner. L'obiettivo - neanche a dirlo - è attaccare il centrodestra che a Bolzano sta per affrontare un secondo turno elettorale decisivo. Da qui il titolo: "Bolzano tra Sinner e il voto". E gli argomenti usati sono sempre gli stessi: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la lingua tedesca e le tasse. Ma stavolta la penna è al quanto autorevole. Il suo articolo è destinato a far discutere.

"Sinner resta un 'italiano' riluttante, alcuni episodi sono stati particolarmente sgradevoli - ha sottolineato Augias -, per esempio quando il presidente Mattarella lo invitò al Quirinale per congratularsi e lui scansò la visita per eccessiva stanchezza. Il giorno dopo era a sciare sulle sue montagne. Non altrettanto è accaduto col papa Leone - ha poi aggiunto - anche se l’invito in Vaticano è arrivato nel giorno di riposo di un difficile torneo. 'A casa parliamo tedesco', ha confessato l’atleta; si può capire". Qualche riga dopo, la penna di Repubblica ha preso di mira anche il padre dell'altoatesino, colpevole di parlare "un italiano stentato conoscendone solo poche parole".