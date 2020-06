Michele Cucuzza con un Maggiolino rosso: pronti, partenza, via. Ma dove va?

Francesco Fredella 03 giugno 2020 a

Michele Cucuzza in viaggio. Ma dove va? Il giornalista, volto storico del Tg2 reduce dall’esperienza al Grande Fratello vip, si fa fotografare con un Maggiolino rosso. Racconta su Instagram, dove le sue dirette sono diventate un appuntamento imperdibile, di essere in viaggio. Meta sconosciuta. Segreta. “In partenza. Serve niente? Buon viaggio”, scrive Michele. Il suo “Casa Cucuzza”, un appuntamento fisso con personaggi e gente comune, sta piacendo sempre di più al pubblico. Adesso Michele si regala un po’ di relax. Un viaggio. Ma senza lasciare giornali e social. Ovviamente cellulare pronto in tasca per pubblicare foto e fare dirette. Che vanno fortissimo.

