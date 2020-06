Antonio Maria Rinaldi smaschera Claudia Fusani: "Perché non scrivi dei fischi che ti sei presa da tutti?"

03 giugno 2020 a

Su Tiscali.it, un articolo firmato da Claudia Fusani sulla manifestazione del 2 giugno del centrodestra a Piazza del Popolo a Roma. Un pezzo a senso unico contro Giorgia Meloni e Matteo Salvini, ed è tutto chiaro sin dal titolo: "L’autogol di Giorgia e Matteo. Mentre Forza Italia si smarca e il premier lancia il patto sulle riforme". La Fusani attacca per gli assembramenti, per il fatto che il leader della Lega ha tolto la mascherina e per "gli insulti a Sergio Mattarella", che sono arrivati dai gilet arancioni, ma questo non viene ovviamente messo in evidenza. E questo articolo viene rilanciato e commentato dal nemico giurato della Fusani, Antonio Maria Rinaldi, il vulcanico europarlamentare della Lega che tante volte con lei si è scontrato. Su Twitter, Rinaldi commenta: "Fusani, Fusani, perché non hai scritto dei fischi che ti sei presa da tutti? L’autogol di Giorgia e Matteo. Mentre Forza Italia si smarca e il premier lancia il patto sulle riforme", conclude Rinaldi. Già, la Fusani ha preferito glissare sull'accoglienza che le ha riservato la piazza...

"Perché devi ringraziare Iddio". Come zittire la Fusani a tempo record: occhio, Antonio Maria Rinaldi sbrocca

