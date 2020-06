Gianluigi Paragone trasportato in codice rosso al Gemelli di Roma: grave incidente stradale davanti al ministero degli Esteri

03 giugno 2020 a

a

a

Gianluigi Paragone trasportato in codice rosso al policlinico Gemelli di Roma. L'ex grillino oggi senatore del Gruppo Misto è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale davanti al ministero degli Esteri, mentre era alla guida del suo scooter. A riportarlo è Leggo.it che spiega la dinamica dell'accaduto: lo scooter di Paragone - si legge sul sito - è finito contro una macchina in piazza Lauro de Bosis alle ore 15.30 di oggi, mercoledì 3 maggio. Sul posto, dopo l'ambulanza, è sopraggiunta la polizia locale di Roma Capitale per i vari rilievi e accertamenti. Intanto si attendono ulteriori novità sulle condizioni di salute del senatore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.