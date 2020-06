Alessandra Ghisleri a L'aria che tira: "Molte promesse, in tasca niente". Giuseppe Conte, occhio alla rabbia del popolo

04 giugno 2020 a

Alessandra Ghisleri. ospite a L'Aria che Tira su La7 condotta da Myrta Merlino, ha fatto il punto della situazione sulle attese degli italiani in questa Fase 2. "Le persone desiderano sempre di più, perché le promesse sono tantissime e più rapidamente arriva quello che è stato promesso, maggiore non è solo il consenso ma la reazione della gente, ma ciò che viene raccontato non è arrivato nelle tasche degli italiani". Insomma la Ghisleri comprende le ragioni della piazza del 2 giugno, anche se non la cita.

La Ghisleri poi loda gli italiani: "Sono stati bravi a prendere le loro precauzioni, ma hanno fatto tutto con protocolli che si sono costruiti, Ieri è stato detto dovranno essere bravi nel portare avanti i sacrifici. Il tema è che l'italiano desidera essere al centro della politica con delle risposte che dovrebbe essere in linea con quelle attese che sono state date", conclude la sondaggista

