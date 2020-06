Nicola Porro contro Marco Travaglio: "Sul partito di Conte i suoi soliti modi antipatici e maleducati"

06 giugno 2020 a

Nicola Porro nel suo consueto appuntamento con la “Zuppa” non risparmia qualche frecciatina a Marco Travaglio. Argomento un eventuale partito di Giuseppe Conte, che secondo le rilevazioni di YouTrend per Sky Tg24 varrebbe almeno il 14%. Sondaggio arrivato proprio nelle ore in cui giungevano diverse indiscrezioni sul premier pronto a depositare nome e simbolo della sua lista. Voci che sono state smentite da Palazzo Chigi e poi addirittura ridicolizzate dal Fatto Quotidiano, che in particolare fa riferimento all’articolo di Stefano Zurlo de Il Giornale. “Ovviamente sempre con i suoi modi spicci, antipatici e maleducati - sostiene Porro - Travaglio dice che Zurlo non ne ha mai azzeccata una. Beh insomma, nello stesso giornale in cui nega che Conte voglia fare un partito, Travaglio cita YouTrend che dice che il partito di Conte avrebbe il 14%”.

