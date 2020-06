Palamara, il magistrato Giuseppe Cascini da Lucia Annunziata fa mea culpa per le frase dei colleghi su Matteo Salvini

07 giugno 2020 a

L'intercettazione in cui l'ex presidente dell'Anm Luca Palamara parla dell'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini "è inammissibile, mai un magistrato deve pensare di fare una cosa contro qualcuno, neanche soltanto parlando in una conversazione privata. È segno di una cultura giudiziaria lontana mille miglia dalla mia". Parole di Giuseppe Cascini, magistrato membro del Csm, a Mezz'ora in più su Rai3, condotto da Lucia Annunziata. Nella conversazione telefonica, intercettata dal trojan, Palamara, riferendosi a Salvini, diceva: "dobbiamo andargli contro".

Infine anche un riferimento personale alla vicenza giudiziaria: "Le comunicazioni fra me e Luca Palamara sono state utilizzate con una tecnica manipolatoria e per questo ho sentito il dovere di dare una spiegazione rispetto ai sospetti adombrati sulla mia persona. Con Palamara ho avuto una lunga collaborazione, abbiamo lavorato 4 anni insieme all'Anm e proprio da quelle chat si vede che quando ho fatto domanda da procuratore aggiunto non c'è stato alcun contatto fra me e lui, solo alla fine quando mi ha comunicato il risultato", ha concluso il magistrato.

