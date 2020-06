Luca Palamara, Maria Teresa Meli: "Esplode la Anm". Dito puntato contro il "marciume della magistratura"

08 giugno 2020 a

Prende la mira e apre il fuoco. Si parla di Maria Teresa Meli, la firma del Corriere della Sera, che su Twitter commenta con toni durissimi le vicende che stanno travolgendo la magistratura italiana, da Luca Palamara in giù. "L'Associazione nazionale magistrati sta esplodendo (dimissioni sia in giunta che nel comitato direttivo centrale), e le elezioni per il suo rinnovo sono state rimandate a ottobre - premette -. Il caso Palamara ha terremotato quell'ambiente svelandone il marciume, e la politicizzazione", conclude Maria Teresa Meli, che non fa sconto alcuno.

