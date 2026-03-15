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Referendum, Clementina Forleo spiana il fronte del No: "Lo avete fregato e continuate a leccare il c***"

domenica 15 marzo 2026
Referendum, Clementina Forleo spiana il fronte del No: "Lo avete fregato e continuate a leccare il c***"

2' di lettura

A una settimana dal referendum, piove il durissimo intervento di Clementina Forleo: la magistrata pubblica un post sul "sistema" denunciato da Luca Palamara. Il messaggio è chiaro: votate Sì. Un testo, quello postato dalla presidente della terza sezione penale della Corte d'appello di Roma, destinato a far rumore. "Avete fregato a mio cugino a presidente di sezione senza neanche dirmelo? Tu come hai votato? Perché continuate a leccare C...O, anche dopo l’accordo che ha fatto con i giudici amministrativi?". Parole che finiscono per dare ulteriore concretezza al racconto del sistema correntizio reso pubblico negli anni da Palamara: un meccanismo in cui incarichi, avanzamenti e assetti interni sarebbero decisi da una ristretta cerchia di influenti.

Il caso esplode mentre si avvicina il voto del 22 e 23 marzo sul sorteggio dei membri togati del Csm, passaggio che i promotori del Sì descrivono come decisivo per spezzare logiche spartitorie e restituire trasparenza al governo autonomo delle toghe. Sullo sfondo resta la crisi di fiducia che investe la magistratura, aggravata da numeri e vicende che ne hanno indebolito la credibilità.

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Nel suo affondo, come ricorda Il Tempo, Forleo non attenua i toni: "Senza troppi fronzoli - scrive - questa riforma serve a cacciare dal Tempio della giustizia i tanti mercanti che ancora pontificano per salvare le proprie poltrone e che tanti danni fanno ai cittadini tutti", picchia durissimo.

Parole pesanti. Così come pesa il nome della Forleo, per la sua storia personale: nel 2007 denunciò pressioni dei "poteri forti" durante l'inchiesta sulla scalata Bnl. Palamara la definì l'"eretica" che aveva osato sfidare la casta. "Va rimossa", sostenevano i suoi avversari. E lui stesso la considerava un "pericolo". Poi arrivò il trasferimento da Milano a Cremona.

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