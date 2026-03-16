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Csm, l'ex pm molesta la collega in hotel? Lui graziato, lei punita

lunedì 16 marzo 2026
Csm, l'ex pm molesta la collega in hotel? Lui graziato, lei punita

2' di lettura

A pochi giorni dal referendum, torna a far discutere un caso accaduto davanti alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. La vicenda riguarda l’ex procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo e la magistrata antimafia Alessia Sinatra. I fatti risalgono al dicembre 2015, quando i due si trovavano a Roma per un congresso dell’Anm. Rientrati in albergo, Creazzo si avvicinò di scatto alla collega lungo il corridoio. Il procuratore - ricostruisce Il Tempo - iniziò ad abbracciarla e a toccarle il seno, con tentativi ripetuti di baciarla in bocca e insistenti pressioni affinché entrasse nella sua stanza. La magistrata riuscì a fuggire a rifugiarsi in camera dove ad attenderla c'era la sorella. Nei confronti di Creazzo si aprì allora il disciplinare.

Per il Csm la sua condotta integrava il reato di violenza sessuale previsto dall’articolo 609-bis del codice penale, punito fino a 12 anni di prigione, pur non essendo stato possibile procedere penalmente per mancanza di querela. Ecco allora che il procedimento si chiuse con la sanzione della perdita di due mesi di anzianità di servizio. Prima però che il Csm arrivasse a riconoscere la responsabilità di Creazzo, sotto procedimento disciplinare era finita la stessa Sinatra, la stessa che aveva denunciato le molestie.

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Tutto era nato dalle chat emerse nell’indagine che coinvolgeva Luca Palamara, l’ex presidente dell’Anm al centro dello scandalo sulle nomine pilotate e poi radiato dalla magistratura. In quelle conversazioni Sinatra chiedeva a Palamara di fare tutto il possibile per impedire che Creazzo venisse nominato nel 2019 procuratore della Repubblica a Roma. Sinatra definiva il collega "porco". Secondo l’accusa, Sinatra avrebbe cercato di condizionare la decisione del Csm sollecitando l’intervento di Palamara sui consiglieri di Palazzo Bachelet. Da qui il racconto della magistrata e, una volta accertata la responsabilità di Creazzo, la sanzione alquanto lieve per lui. E per lei una censura disciplinare.

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