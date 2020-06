Maria Giovanna Maglie contro Mentana: "Pagliacciata della Lega? No, si può dire che il decreto-Azzolina fa schifo"

08 giugno 2020 a

a

a

Ad Enrico Mentana non è piaciuta, affatto, la protesta in aula della Lega contro il decreto scuola di Lucia Azzolina. La protesta è stata vistosa e chiassosa, con tanto di striscione che recitava: "Azzolina bocciata". Il direttore del TgLa7 ha affermato: "Possiamo dire che la Lega poteva risparmiarci questa pagliacciata?". Parole riprese e rilanciate, con vis polemica, da Maria Giovanna Maglie su Twitter, dove rilancia anche lo striscione citato qualche riga più se. "Decreto scuola, il commento di Enrico Mentana: Possiamo dire che la Lega poteva risparmiarci questa pagliacciata - premette la Maglie -? S può anche dire che il decreto fa schifo, le proteste della Lega lo hanno mostrato. Quanto al folklore, si fa in tutto il mondo, menerei meno scandalo", conclude una Maglie assai piccata nei confronti di Mitraglietta.

