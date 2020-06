Alessandra Ghisleri contro Giuseppe Conte: "Gli italiani sono stanchi". E Myrta Merlino si schiera con lei

09 giugno 2020 a

"Gli italiani non vogliono più giustificazioni". Con una sola frase Alessandra Ghisleri smonta quanto fatto fino ad ora da Giuseppe Conte e da chi, come lui, è alla guida di questo Paese. "La burocrazia - esordisce la direttrice di Euromedia Research in collegamento con L'Aria Che Tira - ammazza la possibilità di esser più veloci però attenzione, che non diventi un paravento per una politica che magari la utilizza per poter essere meno attiva".

"In tasca? Niente". Alessandra Ghisleri, la rabbia del popolo: Conte deve stare molto attento

Per la sondaggista gli italiani, una volta visti i soldi stanziati dall'esecutivo per far fronte all'emergenza coronavirus, hanno pensato che una piccola fettina di quella parte fosse per loro. E invece niente: "Gli italiani si sono stancati, sono delusi, hanno capito che si va verso le disuguaglianze", sintetizza la Ghisleri trovando il sostegno anche di Myrta Merlino che le fa eco: "Tutti hanno pensato che ci fosse qualcosa, anche solo una minima parte". E invece i cittadini, così come le imprese, stanno ancora aspettando.

