Vittorio Sgarbi e l'assessore della Lega Bessone "grande chiavatore": interrogazione dalla sinistra

Interrogazione contro Vittorio Sgarbi nel Consiglio provinciale di Bolzano. A scatenare la sinistra, e in particolare la consigliera dei verdi Brigitte Foppa, è un video in cui il critico d'arte e parlamentare scherzava con l'assessore all'Edilizia e al Patrimonio della Provincia di Bolzano, il leghista Massimo Bessone, definito "grande chiavatore". "Chiediamo alla Giunta provinciale, in particolar modo al Presidente Arno Kompatscher e all’assessore Bessone: che posizione avete rispetto alle dichiarazioni di Vittorio Sgarbi? È accettabile per la Giunta avere un assessore che si lascia definire in pubblico 'grande chiavatore'? L’assessore Bessone ha intenzione di distanziarsi da tali dichiarazioni?", chiede la Foppa. Distanziamento sanitario, sociale, politico e pure sessuale: filotto.

